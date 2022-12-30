Игравший в РПЛ бразилец рассказал о самой дорогой покупке в России

Бывший футболист сборной России Ари назвал самой дорогой покупкой дом в Краснодаре

Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий бразильский «Атлетико Сеаренсе», назвал самую дорогую покупку в России. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что больше всего потратил на дом в Краснодаре, который обошелся ему в 30–40 миллионов рублей. Он рассказал, что, уйдя из «Краснодара», продал недвижимость, однако после сделки остался в минусе. «Большая страна — большие траты, все было достаточно дорого», — добавил 37-летний Ари.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) бразилец выступал с 2010-го по 2018-й. Его первым клубом в России был московский «Спартак». Ари также защищал цвета «Краснодара» и столичного «Локомотива». С последним клубом он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство. Он также принял участие в двух матчах за сборную России.