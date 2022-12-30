Роднина рассказала о главном разочаровании года

Роднина: отстранение российских спортсменов является главным разочарованием года

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное разочарование текущего года. О нем она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», — отметила Роднина. Самым позитивным событием года депутат посчитала Олимпийские игры в Пекине. Она подчеркнула, что, несмотря на большое разнообразие мероприятий и состязаний в России, ни одно из них не может сравниться с Олимпиадой.

Ранее Роднина объяснила, почему Олимпийский комитет США (USOPC) поддержал участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее словам, это связано со скукой и желанием борьбы.