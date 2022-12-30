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03:33, 30 декабря 2022Спорт

Роднина рассказала о главном разочаровании года

Роднина: отстранение российских спортсменов является главным разочарованием года
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное разочарование текущего года. О нем она рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Главное разочарование года? Отстранение российских спортсменов», — отметила Роднина. Самым позитивным событием года депутат посчитала Олимпийские игры в Пекине. Она подчеркнула, что, несмотря на большое разнообразие мероприятий и состязаний в России, ни одно из них не может сравниться с Олимпиадой.

Ранее Роднина объяснила, почему Олимпийский комитет США (USOPC) поддержал участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее словам, это связано со скукой и желанием борьбы.

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Варвара Кузьмина
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