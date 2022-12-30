Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:08, 30 декабря 2022Экономика

Продажи автомобилей в России упали в два раза

Глава Минпромторга Мантуров: продажи автомобилей в России упали в два раза

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Продажи автомобилей в России в 2022 году упали на 50 процентов по сравнению с 2021 годом — до 800 тысяч единиц. О сокращении в два раза заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что цены на машины снизились на 18 процентов по ряду брендов по сравнению с мартом этого года. Тогда увеличение цены было от 3 до 50 процентов, сказал глава Минпромторга.

Между тем в стране взлетели цены на автозапчасти — с 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.

При этом автодилеры предупредили, что дефицит новых автомобилей в России из-за прекращения поставок европейских и американских моделей приведет к подорожанию новых машин до 10 процентов в первом квартале 2023 года.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков говорил, что ситуация с ценами будет зависеть в первую очередь от курса российской валюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Американский полковник увидел прощальный жест США в поставках Patriot Киеву
ВСУ обстреляли Энергодар и окрестности
Игравший в РПЛ бразилец рассказал о самой дорогой покупке в России
Байден подписал включивший помощь Украине 1,7-триллионный чек
Минобороны заявило о шести сбитых украинских беспилотниках
Российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине
Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских Ми-8 в ДНР
Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ на южно-донецком направлении
Российские военные уничтожили артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» в ДНР
ВС России продвинулись на донецком направлении и нанесли поражение бригадам ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.