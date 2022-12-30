Глава Минпромторга Мантуров: продажи автомобилей в России упали в два раза

Продажи автомобилей в России в 2022 году упали на 50 процентов по сравнению с 2021 годом — до 800 тысяч единиц. О сокращении в два раза заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что цены на машины снизились на 18 процентов по ряду брендов по сравнению с мартом этого года. Тогда увеличение цены было от 3 до 50 процентов, сказал глава Минпромторга.

Между тем в стране взлетели цены на автозапчасти — с 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.

При этом автодилеры предупредили, что дефицит новых автомобилей в России из-за прекращения поставок европейских и американских моделей приведет к подорожанию новых машин до 10 процентов в первом квартале 2023 года.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков говорил, что ситуация с ценами будет зависеть в первую очередь от курса российской валюты.