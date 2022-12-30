Тренировавший детей Кадырова экс-боец UFC умер в 31 год

Российский боец ММА Абдул-Керим Эдилов умер в 31 год

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абдул-Керим Эдилов умер в 31 год. Об этом сообщает BJPenn.

Причина смерти спортсмена пока неизвестна. Россиянин выступал в полутяжелом дивизионе.

Эдилов подписал контракт с UFC в 2015 году, но из-за проваленного допинг-теста дебютировал в промоушене только в 2017-м. Тогда он нокаутировал серба Бояна Михайловича. В 2019 году россиянин покинул промоушен. На его счету 17 побед, из которых 16 нокаутом, и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Эдилов был личным тренером детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В ноябре 2021 года его назначили руководителем секретариата Кадырова, а в феврале 2022-го он занял должность вице-премьера республики по молодежной политике, спорту и контролю за расходованием бюджетных средств. В прошлом месяце Эдилов покинул пост по собственному желанию.