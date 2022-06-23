Тренер детей Кадырова стал министром спорта Чечни

Министром спорта Чечни назначили тренера детей главы республики Кадырова Валида Эдилова

Министром по физической культуре и спорту Чеченской Республики стал Валид Эдилов. О его назначении сообщается на официальном сайте главы республики.

Ранее Эдилов три месяца занимал пост руководителя секретариата главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров описал его как «человека с богатым опытом работы в спортивном направлении», а также отметил популярность министра среди спортсменов.

По данным издания «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), Эдилов тренировал детей Кадырова. Его брат, бывший боец спортивного клуба «Ахмат», Абдул-Керим Эдилов также обучал детей главы Чечни единоборствам, а позже занял пост заместителя премьер-министра республики — он курирует молодежную политику, спорт и контроль за расходованием бюджетных средств.

Пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике занимает двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. До него эту должность занимал другой родственник Кадырова — его племянник, 24-летний Хамзат Кадыров.

Кадыров неоднократно назначал своих родственников и приближенных на руководящие должности в регионе. В феврале стало известно, что дочь Рамзана Кадырова Хутмат получила должность в секретариате руководителя региона. Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова в 22 года возглавила республиканское министерство культуры.