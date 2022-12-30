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17:19, 30 декабря 2022Ценности

Врач назвала остающиеся без должного внимания при мытье места на теле человека

Доктор Дженнифер Кодл заявила, что многие люди пренебрегают чистотой пупка

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Доктор медицинских наук, семейный врач, сотрудница Школы остеопатической медицины Университета Роуэн Дженнифер Кодл назвала пять остающихся без должного мытья мест на теле человека. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, многие люди пренебрегают чистотой пупка. «Это отвратительно. Пожалуйста, мойте его», — заявила она. Кроме того, медик призвала не оставлять без внимания зоны за ушными раковинами и между пальцами ног, чтобы избежать появления различных инфекций. В то же время Кодл указала, что необходимо тщательно мыть ноги полностью. «Я не говорю о том, что вы должны позволить мыльной воде стекать по ним во время принятия душа, я говорю именно о мытье!» — подчеркнула специалистка.

Помимо того, следует целенаправленно удалять скапливающиеся под ногтевыми пластинами загрязнения. О данной важной части ухода за собой, по мнению врача, окружающие часто забывают.

Ранее в декабре блогерша Пиа Ханкл назвала вызывающие неприятный запах после мытья части тела.

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Алина Гостева
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