Врач назвала остающиеся без должного внимания при мытье места на теле человека

Доктор Дженнифер Кодл заявила, что многие люди пренебрегают чистотой пупка

Доктор медицинских наук, семейный врач, сотрудница Школы остеопатической медицины Университета Роуэн Дженнифер Кодл назвала пять остающихся без должного мытья мест на теле человека. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, многие люди пренебрегают чистотой пупка. «Это отвратительно. Пожалуйста, мойте его», — заявила она. Кроме того, медик призвала не оставлять без внимания зоны за ушными раковинами и между пальцами ног, чтобы избежать появления различных инфекций. В то же время Кодл указала, что необходимо тщательно мыть ноги полностью. «Я не говорю о том, что вы должны позволить мыльной воде стекать по ним во время принятия душа, я говорю именно о мытье!» — подчеркнула специалистка.

Помимо того, следует целенаправленно удалять скапливающиеся под ногтевыми пластинами загрязнения. О данной важной части ухода за собой, по мнению врача, окружающие часто забывают.

Ранее в декабре блогерша Пиа Ханкл назвала вызывающие неприятный запах после мытья части тела.