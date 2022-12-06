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08:01, 6 декабря 2022Ценности

Блогерша назвала вызывающие неприятный запах после душа части тела

Блогерша Пиа Ханкл посоветовала тщательно вытирать зону между пальцами ног после душа

Фото: Majestic Lukas / Unsplash

Блогерша Пиа Ханкл, чей блог насчитывает 23,5 тысячи подписчиков, назвала вызывающие неприятный запах после мытья части тела. Соответствующим видеороликом она поделилась на личной странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети с никнеймом piahancle, причиной неприятного запаха после душа может стать скопившаяся на некоторых частях тела жидкость, которая становится благоприятной средой для появления микробов. Во избежание данной проблемы она посоветовала более тщательно вытирать труднодоступные места полотенцем.

Как утверждает эксперт, в первую очередь следует высушивать зоны между пальцами ног, а также ягодицы и область под грудью. «Я обычный человек со стандартной грудью, и иногда под нее тоже попадает вода, от которой нужно избавляться», — объяснила Ханкл.

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Кроме того, инфлюэнсешра порекомендовала обратить внимание на зоны подмышек и промежности. «Убедитесь, что вы точно вытерли эти области, потому что везде, где есть влага, появляются бактерии», — заключила девушка.

В октябре бывший генеральный директор французского косметического бренда премиум-класса By Terry Марион Ассуид предупредила об опасности умывания водой из-под крана. По словам эксперта, для очищения лица лучше использовать мицеллярную воду, избегая контакта кожи с проточной водой. Как утверждает специалист, такая вода может содержать хлор, который сушит кожу и нарушает ее естественный барьер, что впоследствии приводит к ее преждевременному старению и появлению морщин.

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Екатерина Ештокина
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