Российские дипломаты отправили Ким Чен Ыну цветы

Российские дипломаты поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына и отправили ему корзину с цветами

Российские дипломаты поздравили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с наступающим Новым годом и прислали ему корзину с цветами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким же образом лидера КНДР поздравили посол Кубы и военный атташе при посольстве Вьетнама. Отмечается, что вместе с цветами Ким Чен Ыну передали поздравительные письма.

В мае Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Северокорейский лидер выразил уверенность, что традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут непрерывно укрепляться и развиваться. Помимо этого, Ким Чен Ын первым среди глав государств поздравил Путина с 70-летием.

Дипломатические отношения между Россией и КНДР ограничены режимом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, которые Москва поддержала. Однако Россия считает, что дальнейшее ужесточение режима против КНДР бессмысленно. В беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что отношения Ким Чен Ына и Путина за последнее время изменились только в лучшую сторону, однако личная встреча им необходима.