Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 30 декабря 2022Мир

Российские дипломаты отправили Ким Чен Ыну цветы

Российские дипломаты поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына и отправили ему корзину с цветами
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Сафронов / ТАСС

Российские дипломаты поздравили лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с наступающим Новым годом и прислали ему корзину с цветами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким же образом лидера КНДР поздравили посол Кубы и военный атташе при посольстве Вьетнама. Отмечается, что вместе с цветами Ким Чен Ыну передали поздравительные письма.

В мае Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы. Северокорейский лидер выразил уверенность, что традиционные дружественные отношения между КНДР и Россией будут непрерывно укрепляться и развиваться. Помимо этого, Ким Чен Ын первым среди глав государств поздравил Путина с 70-летием.

Дипломатические отношения между Россией и КНДР ограничены режимом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, которые Москва поддержала. Однако Россия считает, что дальнейшее ужесточение режима против КНДР бессмысленно. В беседе с «Лентой.ру» доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что отношения Ким Чен Ына и Путина за последнее время изменились только в лучшую сторону, однако личная встреча им необходима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Объяснена «странность» инфляции в России
Россиянам дали совет по выгодной покупке билетов на поезд в 2023 году
В Белоруссии назвали еще одну версию инцидента с украинской ракетой
Молодой россиянин провез на капоте полицейского и столкнулся со встречным авто
Названы самые опасные для здоровья новогодние блюда
Блогерша назвала три распространенные ошибки при выборе одежды
Москвичам пообещали оттепель
Мужчина решил купить дом для бывшей жены на наследство возлюбленной
Обнаружена новая экзопланета класса горячий юпитер
В России упростили освоение арктических и дальневосточных территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.