В Великом Новгороде состоится праздник «Сказочное Новогодье»

В Великом Новгороде с 1 по 3 января состоится зимний праздник в «Витославлицах»

В Великом Новгороде для жителей и гостей города на зимних каникулах состоится праздник «Сказочное Новогодье». Об этот сообщает «Интерфакс».

«"Сказочное Новогодье" пройдет на улицах Музея народного деревянного зодчества "Витославлицы" 1, 2 и 3 января», — рассказали в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Гости праздника смогут окунутся в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями и провести день с персонажами русских народных сказок. Посетители также смогут прокатиться на санной упряжке, поучаствовать в народных играх, где им помогут или «навредят» Емеля, Баба Яга и Кикимора.

Кроме того, в дни «Сказочных Новогодий» в «Витославлицах» будут работать ремесленные ярмарки, где отдыхающие смогут приобрести товары местным мастеров.

Ранее сообщалось, что на набережной реки Волхов у моста Александра Невского в Великом Новгороде установят 56-метровую скамейку для туристов. Утверждается, что новая скамейка станет самой длинной во всей Новгородской области.