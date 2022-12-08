В Великом Новгороде на набережной реки Волхов установят 56-метровую скамейку

На набережной реки Волхов в Великом Новгороде установят 56-метровую скамейку для туристов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию российского города.

Утверждается, что новая скамейка станет самой длинной во всей Новгородской области. Установкой займется учреждение «Парки Великого Новгорода». Местом для рекордной скамейки выбрали Софийскую набережную у моста Александра Невского.

Стоимость скамейки с ее установкой обойдется городу почти в миллион рублей. Предположительно, скамью смонтируют к концу 2022-го года. В основе конструкции — металлический каркас, покрытый сосновыми брусьями.

Ранее стало известно, что в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ) отреставрируют Икону Богоматери «Одигитрия» XIV века с использованием новейшего оборудования. Отмечается, что восстановление памятника искусства началось в 2001 году в Русском музее в Санкт-Петербурге, однако из-за низких темпов реставрации в 2009 году икону забрали в Великий Новгород. В пресс-службе музея рассказали, что икона восстанавливается впервые за почти 700 лет и никогда не экспонировался из-за плохого состояния.