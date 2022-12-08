Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:04, 8 декабря 2022Моя страна

В Великом Новгороде установят 56-метровую скамейку

В Великом Новгороде на набережной реки Волхов установят 56-метровую скамейку

Фото: Fran / Unsplash

На набережной реки Волхов в Великом Новгороде установят 56-метровую скамейку для туристов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию российского города.

Утверждается, что новая скамейка станет самой длинной во всей Новгородской области. Установкой займется учреждение «Парки Великого Новгорода». Местом для рекордной скамейки выбрали Софийскую набережную у моста Александра Невского.

Стоимость скамейки с ее установкой обойдется городу почти в миллион рублей. Предположительно, скамью смонтируют к концу 2022-го года. В основе конструкции — металлический каркас, покрытый сосновыми брусьями.

Ранее стало известно, что в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ) отреставрируют Икону Богоматери «Одигитрия» XIV века с использованием новейшего оборудования. Отмечается, что восстановление памятника искусства началось в 2001 году в Русском музее в Санкт-Петербурге, однако из-за низких темпов реставрации в 2009 году икону забрали в Великий Новгород. В пресс-службе музея рассказали, что икона восстанавливается впервые за почти 700 лет и никогда не экспонировался из-за плохого состояния.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Баскетболистку Грайнер обменяли на Бута
Джигурда оценил важность интима в отношениях
Меган Маркл раскрыла причины своего рассказа о суицидальных мыслях
Стали известны подробности освобождения помилованной Грайнер
Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах
«Газпром» установил рекорд по поставкам газа в Китай
Четырехлетний мальчик потерялся и провел шесть дней среди гиен и шакалов
Названы регионы с самой дешевой ипотекой
ОАЭ и Саудовская Аравия посодействовали обмену Бута и Грайнер
В «Золотом Яблоке» продали товары со скидками 35 процентов и отменили заказы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.