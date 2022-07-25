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В Великом Новгороде отреставрируют Икону Богоматери XIV века

Новгородский государственный музей-заповедник отреставрирует Икону Богоматери XIV века

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ) отреставрируют Икону Богоматери «Одигитрия» XIV века с использованием новейшего оборудования. Сроки завершения работы пока не раскрываются, передает «Интерфакс».

Отмечается, что восстановление памятника искусства началось в 2001 году в Русском музее в Санкт-Петербурге, однако из-за низких темпов реставрации в 2009 году икону забрали в Великий Новгород. В пресс-службе музея рассказали, что икона восстанавливается впервые за почти 700 лет и никогда не экспонировался из-за плохого состояния.

К настоящему времени специалисты мастерской реставрации темперной живописи под руководством художника-реставратора высшей категории Юрия Александрова очистили от поздних записей и потемневшей олифы фигуру младенца и приступили к раскрытию изображения Богоматери.

Ранее сообщалось, что в июле Казани в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери прошли торжества. Так, в крестном ходе от Благовещенского собора Казанского Кремля приняли участие сотни человек. Позже на месте обретения иконы прошла литургия.

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Валентина Процкова
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