В Татарстане прошли торжества по случаю 443-летия обретения иконы Богоматери

В Казани прошли торжества в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери

В Казани, Республика Татарстан, прошли торжества в честь 443-летия обретения Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает «Татар-информ».

Православные христиане приняли участие в крестном ходе от Благовещенского собора Казанского Кремля. Отмечается, что в шествии приняли участие сотни человек. Позже на месте обретения иконы прошла литургия. Праздничную службу возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. На мероприятие прибыли патриарший экзарх всея Белоруси Вениамин и иерархи РПЦ.

Отмечается, что вечером торжества завершатся концертной программой в парке «Черное озеро». Также в городе запустилась фотовыставка, посвященная годовщине освящения Казанского собора.

Ранее стало известно, что Борисоглебский мужской монастырь в Торжке Тверской области включат в международный проект «Святыни неразделенного христианства».