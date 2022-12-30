Подруга оконфузилась за 20 минут до свадьбы и вывела из себя невесту

Подруга _chloefranceska пролила на себя воду за 20 минут до свадьбы и разозлила невесту

Пользовательница сети с никнеймом _chloefranceska оконфузилась за 20 минут до свадьбы и вывела из себя невесту. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Девушка рассказала, что была приглашена на свадьбу в качестве подруги невесты. По ее словам, для мероприятия она надела длинное шелковое платье оранжевого цвета, оголяющее одно плечо. Однако за несколько минут до церемонии героиня ролика случайно пролила на себя воду. «Мы собираемся идти по проходу к алтарю через 20 минут, но она только что пролила на себя целую бутылку воды», — подписала юзерша публикацию, отметив, что из-за этого невеста разозлилась.

Она решила потереть мокрые части наряда друг о друга, чтобы вода впиталась. Поняв, что данный способ ей не помогает, она обратилась за помощью к гостям, которые были приглашены на свадьбу. Они, в свою очередь, нашли картонные листы от коробок и принялись ими размахивать перед ней.

Зрители поспешили посочувствовать подруге и невесте в комментариях под видео. «О, нет! Мы надеемся, что все было хорошо», «Всегда есть один человек...», «Это случилось со мной примерно за три минуты до того, как я пошла к алтарю на свадьбе моей двоюродной сестры», — писали они.

Ранее подругу невесты Айш выгнали c девичника из-за неподобающего внешнего вида. Героиня публикации с никнеймом peepeethestinkycat рассказала, что невеста попросила ее покинуть вечеринку, а также надеть парик на предстоящую свадьбу из-за чересчур короткой стрижки. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подписчикам бритую голову и окрашенные в цвет блонд волосы.