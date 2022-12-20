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20:47, 20 декабря 2022Ценности

Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически и была обругана

Подругу невесты Айш попросили надеть парик на свадьбу из-за коротко бритой головы

Кадр: @peepeethestinkycat

Подругу невесты Айш (фамилия неизвестна) выгнали c девичника из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Героиня публикации с никнеймом peepeethestinkycat рассказала, что невеста попросила ее покинуть вечеринку, а также надеть парик на предстоящую свадьбу из-за чересчур короткой стрижки. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подписчикам бритую голову и окрашенные в цвет блонд волосы. «Меня выгнали с праздника и попросили не приходить в таком виде на церемонию», — посетовала она в видео.

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Пользователи сети обругали поведение виновницы торжества в комментариях под постом. «Ты выглядишь потрясающе!», «Да, ты выглядишь великолепно! И твой образ точно не должен так волновать невесту», «Даже представить не могла, что у нее хватило смелости попросить вас о таком»,— высказались юзеры.

В октябре жених выгнал со своей церемонии бракосочетания всех женщин, одетых в наряды белого цвета. Мужчина объяснил, что его семья часто устраивает различные пранки, чтобы понять, подходят ли его возлюбленные на роль супруги. По его словам, при знакомстве с родственниками он сразу распознал их намерение подшутить над его будущей женой и решил спасти ее.

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Екатерина Ештокина
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