В Белоруссии назвали еще одну версию инцидента с украинской ракетой

Минобороны Белоруссии: инцидент с украинской ракетой С-300 может быть провокацией Киева

Еще одной причиной инцидента с падением украинской ракеты комплекса ПВО С-300 на белорусской территории может быть сознательная провокация со стороны Киева. Такую версию назвал начальник управления зенитных ракетных войск Минобороны Белоруссии Кирилл Казанцев, сообщает ТАСС.

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины», — заявил полковник.

Ранее МИД Белоруссии вызвал украинского посла Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. В МИД отметили, что ему выразили решительный протест. О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Минобороны республики заявило, что упавшая ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.