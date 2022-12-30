Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Сегодня
04:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Сегодня
05:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
01:15, 30 декабря 2022Спорт

Президент Бразилии вспомнил о напоминающей шоу игре Пеле

Президент Бразилии Лула да Силва: Пеле всегда творил на футбольном поле шоу

Фото: @LulaOficial

Президент Бразилии Луис Лула да Силва отреагировал на смерть Пеле. Об этом он написал в своем Twitter.

Он рассказал, что в отличие от молодых бразильцев ему посчастливилось вживую наблюдать шоу, которое Пеле устраивал на футбольном поле. «Когда он касался мяча, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом», — вспомнил политик.

Болельщик ФК «Коринтианс», да Силва признался, что злился на Пеле, видя, как тот раз в составе «Сантос» за разом уничтожал на поле его любимый клуб. «Но прежде всего я восхищался им. И гнев уступил место страсти, когда я увидел, как он играет в футболке с номером 10 сборной Бразилии».

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Врачи назвали причину смерти Пеле
США назвали своего единственного соперника
В Израиле прошли акции протеста против нового кабмина страны
Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем
Пеле похоронят на вертикальном кладбище
В сети появились фото 50-летней Гвинет Пэлтроу в бикини и без макияжа
Президент Бразилии вспомнил о напоминающей шоу игре Пеле
В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей
США захотели передать Киеву БМП Bradley
Греция отреагировала на угрозы Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.