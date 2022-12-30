Президент Бразилии вспомнил о напоминающей шоу игре Пеле

Президент Бразилии Лула да Силва: Пеле всегда творил на футбольном поле шоу

Президент Бразилии Луис Лула да Силва отреагировал на смерть Пеле. Об этом он написал в своем Twitter.

Он рассказал, что в отличие от молодых бразильцев ему посчастливилось вживую наблюдать шоу, которое Пеле устраивал на футбольном поле. «Когда он касался мяча, он всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом», — вспомнил политик.

Болельщик ФК «Коринтианс», да Силва признался, что злился на Пеле, видя, как тот раз в составе «Сантос» за разом уничтожал на поле его любимый клуб. «Но прежде всего я восхищался им. И гнев уступил место страсти, когда я увидел, как он играет в футболке с номером 10 сборной Бразилии».

82-летний Пеле скончался 29 декабря. Врачи клиники имени Альберта Эйнштейна, где находился бывший футболист, назвали причиной смерти отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.