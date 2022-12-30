Психолог назвала способ хорошо встретить Новый год одиноким людям

Психолог Александра Титарева предложила искать компанию для новогодней ночи в соцсетях

Одиноким людям можно искать компанию для новогодней ночи в соцсетях, предложила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, психолог «Психодемии» Александра Титарева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способ хорошо встретить Новый год даже тем, кто не может отметить с родными и близкими и переживает из-за этого.

Дискомфорт от одиночества сопряжен со страхами, стрессом, тревогой, паникой, злостью, чувством безнадежности, неуверенностью в собственной ценности и плохим настроением. Но вместе с тем этот опыт позволяет познать себя, проявить к себе доброту и чуткость, отметила Титарева.

Переживания и сложные времена рано или поздно останутся позади, и потому не стоит винить себя за то, что праздники пройдут не так, как в другие годы, призвала психолог. Также, по ее мнению, не нужно сосредотачиваться на том, что человек не в состоянии сделать здесь и сейчас, вместо этого лучше позволить себе расслабиться и провести время, делая что-то значимое для себя.

Поищите тех, кто оказался в похожей ситуации. Возможно, в соцсетях есть сообщество, кому одиноко в праздники. Обмен сообщениями с новыми людьми помогает почувствовать себя лучше Александра Титарева психолог

Настроение улучшится, если поговорить с кем-то, кому можно открыться и рассказать, насколько тяжело переносить одиночество. При этом нельзя сравнивать себя с другими, предупредила Титарева. Она попросила всегда помнить, что красивые картинки и мотивационные посты в социальных сетях — не показатель благополучия.

Послушайте приятную музыку, посмотрите легкое кино с высоким рейтингом или свежий комедийный выпуск любимого телешоу. Сделайте то, что поднимет настроение и разгонит скуку и тоску. Сделайте что-нибудь для себя: приготовьте любимое блюдо, сварите глинтвейн, заварите китайский чай по правилам Александра Титарева психолог

Ощутить себя счастливее способны помочь идеи, которые давно хотелось воплотить в жизнь. Можно записаться на обучающий дистанционный курс или поискать бесплатные мини-курсы по интересующей тематике, добавила психолог. Собеседница «Ленты.ру» уверила, что на пользу пойдет и физическая активность: существует много упражнений и занятий для начинающих. А пробежка может стать отличным началом нового знакомства.

«Ключ в том, чтобы немного замедлиться и сосредоточиться на занятиях, которые действительно приносят удовольствие. Помните, одиночество с вами не навсегда», — оптимистично подвела итог психолог.

Ранее психолог Яна Семенова назвала способ ощутить новогоднее настроение как в детстве. Она посоветовала отложить все несрочные дела на потом.