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08:32, 30 декабря 2022Россия

Российский врач несколько дней не приходила к ребенку с температурой под 40

В Пермском крае педиатр несколько дней не приходила на вызов к ребенку с температурой 39,6

Фото: Unsplash

В Пермском крае врач-педиатр несколько дней не приходила на вызов к ребенку, у которого была температура 39,6 градуса. Об этом рассказала мать заболевшего мальчика, чьи слова приводит Telegram-канал Ural Mash.

По словам россиянки, у сына очень долго держалась температура под 40 градусов. Через три часа после вызова приехала бригада скорой помощи, однако после осмотра медики передали данные местному поселковому фельдшеру, который должен был прийти на следующий день.

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После того, как педиатр не пришел, мать решила ехать в медпункт, однако там его не оказалось. Женщине дали стетофонендоскоп для прослушивания сердцебиения и легких и отправили домой к фельдшеру. Дверь врач открывать отказалась и, по словам женщины, сказала, что устала и никуда не поедет, а затем посоветовала не давать ребенку печенье и сладости.

Местные жители, по информации Telegram-канала, отмечают, что подобное поведение педиатра встречается не в первый раз.

Ранее в Тюменской области женщина с температурой под 40 градусов вызвала скорую помощь, которая приехала к ней только на вторые сутки. К женщине пришел врач, который подтвердил, что вызовов много, и медики не успевают ко всем больным.

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Никита Абрамов
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