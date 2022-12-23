Россиянке с температурой под 40 пришлось ждать скорую больше суток

В Тюменской области женщина с температурой под 40 ждала скорую больше суток

В Тюменской области женщина с температурой вызвала скорую, которая приехала только на вторые сутки. Об этом россиянка рассказала Ura.ru.

«Резко днем поднялась температура 38,5. Вызвала участкового врача из больницы „Водников“. Там сразу предупредили, что вызовов много и фельдшер работает до восьми вечера, если станет хуже, то нужно вызывать скорую», — рассказала она.

По ее словам, после ожидания скорой больше суток у нее поднялась температура до 39,5. К женщине пришел врач, который подтвердил, что вызовов много, и медики не успевают ко всем больным.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи из-за рекордной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сезонная вспышка ОРВИ привела к тому, что в отдельных субъектах страны время ожидания скорой увеличилось до трех часов. Так, в Курской области решили вызывать сотрудников неотложки из отпусков и отменять им выходные, а на Урале к работе в бригадах скорой помощи привлекли студентов.

В Москве, в свою очередь, нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила загруженность медицинских учреждений в период пандемии коронавируса в начале этого года, сообщил мэр Сергей Собянин, отметив, что в столице зафиксировано рекордное число госпитализированных детей.