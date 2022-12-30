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22:17, 30 декабря 2022Спорт

Туктамышева поделилась планами после завершения карьеры

Елизавета Туктамышева заявила, что хочет получить еще одну профессию после ухода из спорта
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась планами после завершения карьеры. Ее слова приводит РБК.

«Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию — менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство», — заявила спортсменка. Она напомнила, что у нее уже есть диплом тренера, однако ей хотелось бы развиваться дальше и проявить себя вне спорта.

29 декабря заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Туктамышеву лучшей спортсменкой 2022 года. «Она борется и показывает прекрасные результаты. Она вдохновляет других спортсменов. Молодежь понимает, что можно кататься долго и быть счастливым», — пояснила Тарасова.

22 декабря стало известно, что Туктамышева попала в пятерку российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Спортсменка заработала 2 миллиона 250 тысяч рублей. Возглавила рейтинг Камила Валиева, на счету которой 3 миллиона 875 тысяч рублей.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.

Андрей Стрельцов
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