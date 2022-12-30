Убийца найденной в чемодане в Москве модели Ведлер оформил кредит на ее имя

Убийца найденной в чемодане в Москве модели Гретты Ведлер успел оформить кредит на ее имя

Дмитрий Коровин, убивший модель Гретту Ведлер и спрятавший ее тело в чемодане, успел оформить кредит на ее имя. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, фигурант после убийства вставил сим-карту погибшей в свой телефон, зашел в приложение банка и взял кредит на сумму 743 тысячи рублей. Отмечается, что деньги он потратил. По факту произошедшего возбуждено третье уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Модель Гретта Ведлер исчезла из отеля на Лесной улице в Москве 24 февраля 2021 года. Друг манекенщицы рассказывал, что она состояла в близких отношениях с неким мужчиной, который угрожал ей убийством и постоянно преследовал.

Тело Гретты было обнаружено в гараже загородного дома в Липецке 12 марта 2022 года. Мотивом убийства российской модели стал конфликт из-за денег. В совершении преступления обвиняется 23-летний Дмитрий Коровин. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом — разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела, спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», и поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.