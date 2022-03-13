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Труп пропавшей в Москве модели спустя год нашли в чемодане в другом городе

Спрятанное в чемодане тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в Липецке

Кадр: Моя Cтолица / Youtube

Труп модели Гретты Ведлер, пропавшей около года назад в Москве, был найден в чемодане, спрятанном в автомобиле в другом городе — Липецке. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

Собеседник агентства уточнил, что также задержан подозреваемый в убийстве девушки. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ведлер исчезла зимой прошлого года из отеля на улице Лесная в столице — она перестала выходить на связь 24 февраля 2021 года. Знакомый манекенщицы рассказывал, что у нее были близкие отношения с неким мужчиной, который якобы угрожал ей убийством и постоянно преследовал.

13 февраля сообщалось, что тело бывшей модели и королевы красоты Ребекки Ландрит обнаружили в Пенсильвании. Труп женщины нашли возле шоссе. Ее убили несколькими выстрелами в голову, шею и тело. В совершении убийства подозревают 28-летнего водителя грузовика.

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Варвара Кошечкина
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