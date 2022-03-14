Назван мотив убийства найденной через год после пропажи российской модели

Мотивом убийства модели Гретты Ведлер, чье тело нашли через год, стала ссора из-за денег

Мотивом убийства российской модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве около года назад и чье тело нашли в чемодане в Липецке, стал конфликт из-за денег. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В совершении преступления обвиняется 23-летний Дмитрий Коровин. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом, разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела, спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», и поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, пояснив следователю, что задушил свою девушку в результате конфликта, возникшего из-за финансовых и бытовых разногласий, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова. После совершения преступления обвиняемый спрятал тело в чемодан и перевез его в Липецк, где проживал. По ее словам, вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела будет решать Пресненский районный суд Москвы 14 марта.

12 марта 2022 года в гараже загородного дома в Липецке обнаружено тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году.

Ведлер исчезла 24 февраля 2021 года из отеля на улице Лесной в Москве — она перестала выходить на связь. Знакомый модели рассказывал, что у нее были близкие отношения с мужчиной, который угрожал ей убийством и преследовал.