Появились подробности об убийстве пропавшей в Москве модели

За убийство найденной в Липецке модели Гретты Ведлер задержан 23-летний Дмитрий Коровин

Задержан подозреваемый в убийстве российской модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве около года назад и тело которой нашли в чемодане в Липецке. Подробности о случившемся появились у Telegram-канала «112».

По данным правоохранительных органов, 23-летний Дмитрий Коровин убил девушку в гостинице, затем вывез ее труп в чемодане в село Сошки. Сообщается, что Коровин, как и Ведлер, был из Липецка.

13 марта стало известно, что труп девушки обнаружили в чемодане, спрятанном в автомобиле в другом городе.

Ведлер исчезла 24 февраля 2021 года из отеля на улице Лесная в Москве — она перестала выходить на связь. Знакомый модели рассказывал, что у нее были близкие отношения с мужчиной, который угрожал ей убийством и преследовал.