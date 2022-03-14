Обвиняемый показал на видео обстоятельства убийства модели в московском отеле

СКР показал видео с обвиняемым в убийстве модели Гретты Ведлер в отеле Москвы

Следственный комитет России показал видео с обвиняемым в убийстве модели Гретты Ведлер, совершенном год назад в московском отеле. Запись следственного эксперимента опубликована на YouTube-канале ведомства.

На кадрах мужчина рассказывает об обстоятельствах совершенного им преступления. Он показывает, как завалил девушку на кровати, после чего она перестала двигаться. Обвиняемый демонстрирует, как отнес тело в ванную комнату, а потом уложил его в чемодан. На видео мужчина заявил, что полностью признает вину в убийстве.

Ранее 14 марта сообщалось, что мотивом убийства российской модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве около года назад и чье тело нашли в чемодане в Липецке, стал конфликт из-за денег. В совершении преступления обвиняется 23-летний Дмитрий Коровин. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом, разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела, спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», и поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

Вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела будет решать Пресненский районный суд Москвы 14 марта.

Тело модели, пропавшей в Москве в 2021 году, было обнаружено 12 марта 2022 года в гараже загородного дома в Липецке.

Ведлер исчезла 24 февраля 2021 года из отеля на улице Лесной в Москве — она перестала выходить на связь.