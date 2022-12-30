Магазины еще одного бренда займут места Zara в России

Магазины турецкого бренда LC Waikiki займут места испанской Zara в России

Магазины еще одного иностранного бренда займут места ушедшего из России испанского ретейлера Zara. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group, ставшую консультантом сделки аренды.

По информации агентства, торговые точки, которые ранее принадлежали Zara, в торговом центре «Сити-парк "Град"» в Воронеже займет турецкий массмаркетовый ретейлер LC Waikiki. Выяснилось, что марка арендовала помещения на условиях долгосрочного договора.

«Магазин будет реализован в новом формате и станет самым большим по площади среди точек компании в Черноземье — более 1,6 тысячи квадратных метров», — говорится в заявлении NF Group.

В ноябре стало известно, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group Zarina, Befree, Sela, Love Republic.