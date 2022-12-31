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12:34, 31 декабря 2022Спорт

Промоутер Фьюри рассказал о согласовании контракта на бой с Усиком

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что контракт на бой с Усиком согласован

Фото: Francois Nel / Getty Images

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что контракт его клиента на бой с украинцем Александром Усиком согласован. Слова Уоррена приводит Boxing Scene.

«Я вижу с обеих сторон большое желание провести этот поединок. Вопрос только за сколько и где. С ними приятно иметь дело, и они хотят довести все до конца», — отметил Уоррен. Промоутер добавил, что, вероятнее всего, бой состоится в марте 2023 года, но место проведения еще не определено.

20 декабря менеджер Усика Александр Красюк заявил, что поединок с Фьюри пройдет не позднее 4 марта. Красюк утверждал, что место проведения боя пока неизвестно.

На счету 35-летнего Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Андрей Стрельцов
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