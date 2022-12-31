Хорватский футболист «Зенита» покинет клуб

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет во французский Лион

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен покинет клуб и перейдет во французский «Лион». Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает L’Équipe.

По информации издания, 33-летний футболист согласовал с французами условия личного контракта. Кроме того, отмечается, что Ловрен прошел медосмотр. Срок соглашения игрока с новым клубом не уточняется.

Французский клуб выплатит сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с защитником. По действующему соглашению Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ловрен перешел в «Зенит» в 2020-м. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Он уже играл за «Лион» с 2010 по 2013 год.