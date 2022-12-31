Появились кадры пожара после падения неизвестного объекта в российском поселке

В сети появились кадры пожара после падения неизвестного объекта в Волгоградской области

В сети появились кадры пожара, который начался после падения обломков неизвестного объекта в поселке Линево Волгоградской области. Видео опубликовало ИА «Высота 102» в соцсети «ВКонтакте».

На снятых очевидцем кадрах видно, как над стоящими вдалеке жилыми домами поднимается дым. Оператор предполагает, что это был беспилотник. По его словам, дрон мог попасть в дом. На еще одной одном видео запечатлены горящие металлические обломки неизвестного объекта, от которых по земле распространяются языки пламени.

Ранее глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко подтвердил информацию о падении металлических обломков на окраине поселка Линево. По его словам, в результате начавшегося пожара были повреждены два дома. Информация о пострадавших не поступала.

Это уже не первый инцидент с крушением неизвестных объектов в Волгоградской области за последние две недели. 30 декабря металлические обломки обнаружили в поле возле Ильменского сельского поселения. По словам главы местной администрации Владимира Плющенко, жертв и разрушений удалось избежать.

