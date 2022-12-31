Дома загорелись из-за падения неопознанного объекта в Волгоградской области

Два дома получили повреждения из-за падения неопознанного объекта в Волгоградской области

Два жилых дома получили повреждения из-за падения неопознанного объекта в поселке Линево Волгоградской области. Об этом сообщил глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о падении на окраине поселка Линево металлических обломков. Местные власти подтвердили эту информацию.