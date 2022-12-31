Женщина нашла под плиткой в ванной послание 43-летней давности

The Mirror: женщина решила сделать ремонт и нашла послание из 1979 года

Пользовательница Reddit рассказала, что во время ремонта в ванной нашла записку с пожеланиями 43-летней давности. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина переехала в новый дом и решила сделать ремонт в ванной комнате. Под одной из старых плиток она обнаружила лист бумаги, на котором было послание, написанное 23 мая 1979 года. «Привет. Завтра в ванной положат новую плитку. США разоряются. Сейчас наш президент — Картер. Надеюсь, когда вы найдете это, все будет лучше. Удачи. Рудольф Матейка».

Пользователи Reddit решили найти больше информации об авторе послания. Они предположили, что Матейка умер через десять лет после написания сообщения, так как обнаружили некролог, написанный 6 мая 1989 года. В нем говорилось: «87-летний Рудольф Матейка из Финикса. Почтальон. Скончался 6 мая 1989 года. Он родился в Чикаго. У него остались жена Элла, сын, две дочери, пасынок, две падчерицы, две сестры, пять внуков и два правнука».

«Его семья, наверное, была бы рада получить это послание. Я бы повесил в рамку написанное моими предками письмо, если бы кто-нибудь нашел его», — написал один из пользователей Reddit. «А представляете, если бы он узнал, что его послание увидят столько людей по всему миру!» — заявил второй. «По странному стечению обстоятельств, хотя его письмо увидели гораздо больше людей, чем он мог представить, времена мало чем отличаются от тех, когда Картер был президентом», — отметил автор еще одного комментария.

Один из пользователей посоветовал женщине дописать что-нибудь от себя и спрятать послание опять, для следующего поколения. «Может быть, тогда все будет лучше», — предположил он.

Ранее сообщалось, что житель британского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, заглянул за шкаф во время ремонта в доме и нашел там послание из прошлого. Написавшая его девочка рассказывала, что происходило в мире в 1982 году, упоминала цены на молоко, хлеб и пиво.

