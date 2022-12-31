Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:30, 31 декабря 2022Из жизни

Женщина нашла под плиткой в ванной послание 43-летней давности

The Mirror: женщина решила сделать ремонт и нашла послание из 1979 года

Фото: @plebesatanico

Пользовательница Reddit рассказала, что во время ремонта в ванной нашла записку с пожеланиями 43-летней давности. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина переехала в новый дом и решила сделать ремонт в ванной комнате. Под одной из старых плиток она обнаружила лист бумаги, на котором было послание, написанное 23 мая 1979 года. «Привет. Завтра в ванной положат новую плитку. США разоряются. Сейчас наш президент — Картер. Надеюсь, когда вы найдете это, все будет лучше. Удачи. Рудольф Матейка».

Пользователи Reddit решили найти больше информации об авторе послания. Они предположили, что Матейка умер через десять лет после написания сообщения, так как обнаружили некролог, написанный 6 мая 1989 года. В нем говорилось: «87-летний Рудольф Матейка из Финикса. Почтальон. Скончался 6 мая 1989 года. Он родился в Чикаго. У него остались жена Элла, сын, две дочери, пасынок, две падчерицы, две сестры, пять внуков и два правнука».

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

«Его семья, наверное, была бы рада получить это послание. Я бы повесил в рамку написанное моими предками письмо, если бы кто-нибудь нашел его», — написал один из пользователей Reddit. «А представляете, если бы он узнал, что его послание увидят столько людей по всему миру!» — заявил второй. «По странному стечению обстоятельств, хотя его письмо увидели гораздо больше людей, чем он мог представить, времена мало чем отличаются от тех, когда Картер был президентом», — отметил автор еще одного комментария.

Один из пользователей посоветовал женщине дописать что-нибудь от себя и спрятать послание опять, для следующего поколения. «Может быть, тогда все будет лучше», — предположил он.

Ранее сообщалось, что житель британского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, заглянул за шкаф во время ремонта в доме и нашел там послание из прошлого. Написавшая его девочка рассказывала, что происходило в мире в 1982 году, упоминала цены на молоко, хлеб и пиво.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил оплачивать долги за газ в иностранной валюте
Москвичам рассказали о погоде в последний день года
В Москве мужчина выстрелил в лицо оппоненту во время ссоры
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Женщина нашла под плиткой в ванной послание 43-летней давности
В Конгрессе озвучили последствия передачи Patriot Украине
Аналитик оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина
Полянский развеял заблуждение Запада о цели спецоперации
Диетолог рассказала три простых правила для профилактики переедания
Диетолог предупредила о возможности зависимости от майонеза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.