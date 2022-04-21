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Мужчина решил сделать ремонт в доме и нашел послание из прошлого

UPI: мужчина нашел за шкафом письмо от 14-летней девочки, жившей в его доме 30 лет назад
Бертон-апон-Трент

Бертон-апон-Трент. Фото: Wikipedia

Житель британского города Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, заглянул за шкаф во время ремонта в доме и нашел там послание из прошлого. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Карл Скивингтон совершил находку, когда вместе с беременной возлюбленной убирался в кладовке, которую они решили переделать в детскую. За шкафом мужчина обнаружил письмо, подписанное 14-летней Деборой Стоукс, которая жила в том же доме 30 лет назад.

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Девочка рассказывала, что происходило в мире в 1982 году, упоминала цены на молоко, хлеб и пиво. Согласно письму, ее любимыми музыкальными группами были Haircut One Hundred и The Boomtown Rats. Она спрашивала нашедшего, известны ли они в будущем.

«Надеюсь, что к моменту, когда вы увидите это письмо, мир станет лучше. Мне нравится думать, что станет», — закончила она свое послание.

Скивингтон опубликовал фотографии письма в соцсети. Пост набрал множество лайков, и в конце концов его увидела сама автор письма, которую после замужества зовут Дебора Дишман. Женщина рассказала, что написать послание ей предложил отец, скончавшийся два года назад.

«Я помню об этом письме, потому что оно связано с отцом. Это он предложил мне такую идею. Он делал шкаф в моей спальне и предложил написать письмо — "капсулу времени". Он думал, что через много лет кто-нибудь найдет его», — пояснила она.

Женщина отметила, что она и ее дети тоже решили оставить тайные письма для будущих жителей их дома.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рабочие, занимавшиеся реставрацией церкви, нашли записку мальчика-певчего, спрятанную 125 лет назад. Мальчик просил нашедшего письмо сохранить его в память о нем.

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Алиса Дмитриева
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