Спрятанное ребенком в церкви письмо нашли через 125 лет

В Великобритании рабочие нашли в церкви записку мальчика-певчего, написанную 125 лет назад

В Великобритании рабочие, занимавшиеся реставрацией церкви, нашли записку мальчика-певчего, спрятанную 125 лет назад. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как удалось установить исследователям, записку написал 13-летний Уильям Эллиотт в 1897 году. Письмо было обнаружено при реставрации Сандерлендской приходской церкви в графстве Тайн-энд-Уир. Ребенок прикрепил листок бумаги под одной из церковных скамей. Сообщается, что артефакт из прошлого был покрыт несколькими слоями лака, грязи и пыли.

В письме говориться, что оно написано 11 августа 1897 года. «Кем бы ты ни был, нашедший это письмо, не рви его и не выбрасывай. Сохрани его в память обо мне, У. Эллиотте», — написал мальчик.

Отец ребенка погиб в море в 1887 году, после чего Уильям получил право поступить в церковный приют, так как мать в одиночку не справлялась с заботой о семье. Мальчик покинул приют 29 октября 1897 года, после того, как ему исполнилось 14 лет. Позже он работал помощником одного из местных адвокатов, но к 1901 году его следы теряются.

Однако на стене церкви есть деревянная табличка с именами прихожан, погибших в годы Первой мировой войны. Среди них числится «У. Эллиот», правда фамилия написана с одной буквой «т» на конце.

Ранее сообщалось, что в английском городе Престон 14-летний подросток во время уборки дома нашел тайное любовное послание столетней давности. Письмо обнаружилось под плиткой на полу, которую ребенок случайно повредил.