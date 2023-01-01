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13:42, 1 января 2023Спорт

Самого титулованного футболиста мира обвинили в сексуальных домогательствах

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Самого титулованного футболиста мира, бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ABC.

Полиция Женералитета Каталонии Mossos d’Esquadra зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Команда футболиста подтвердила, что он находился в этом клубе непродолжительное время, однако отвергла все обвинения.

15 июня 39-летний бразилец покинул «Барселону», за которую он выступал с 2008 по 2016 год, а затем с ноября 2021 по лето 2022 года. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Андрей Стрельцов
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