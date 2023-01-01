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16:57, 1 января 2023Мир

Британия призвала Северную Корею отказаться от ракетно-ядерной программы

МИД Британии призвал Пхеньян заняться благосостоянием граждан и прекратить ракетные пуски

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании отреагировало на недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына, пообещавшего нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте», и призвало Пхеньян заняться благосостоянием граждан вместо ракетных пусков. Официальное заявление ведомство опубликовано на его сайте.

В пресс-службе указали на тот факт, что Северная Корея вновь нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, запустив 1 января баллистическую ракету малой дальности. В Лондоне призвал Пхеньян вернуться к нацеленному на улучшение благосостояния северокорейцев диалогу и прекратить «незаконное развитие ядерной и ракетной баллистической программ»

Ранее слова Ким Чен Ына прокомментировало Министерство обороны Южной Кореи — в ведомстве предупредили, что любая попытка Пхеньяна применить ядерное оружие приведет к «падению режима». Кроме того, КНДР обвинили в готовности начать войну, а также призвали прекратить ядерные разработки и вернуться к денуклеаризации.

Вызвавшее новый виток напряженности заявление Ким Чен Ына прозвучало на собрании правящей партии страны. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

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Варвара Кошечкина
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