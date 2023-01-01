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16:11, 1 января 2023Спорт

Названа запрошенная «Зенитом» сумма за переход хорватского игрока в «Лион»

«РБ Спорт»: «Зенит» получит два миллиона евро за переход хорвата Деяна Ловрена в «Лион»

Фото: Yukihito Taguchi / Reuters

Названа запрошенная «Зенитом» сумма за переход хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, петербургская команда получит два миллиона евро в рамках сделки. Уточняется, что клубы уже достигли договоренности по этому трансферу.

31 декабря прошлого года стало известно, что 33-летний футболист уже прошел прошел медосмотр в «Лионе». Срок соглашения игрока с новой командой не уточняется. Французы должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за досрочное расторжение контракта с защитником, так как Ловрен должен был провести в «Зените» еще полгода.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии. Защитник принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ловрен перешел в «Зенит» в 2020-м. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Он уже играл за «Лион» с 2010 по 2013 год.

Ксения Курашкина
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