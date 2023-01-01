Елизавета Туктамышева рассказала, что не разделяет личную жизнь и карьеру фигуристки

Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила влияние романтических отношений на карьеру фигуристок. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что в обычной жизни помогает, то мне и в спорте тоже помогает. Молодой человек тоже помогает, если только это не токсичные отношения. Благо, что я в таких не была», — поделилась спортсменка, добавив, что не разделяет личную жизнь и карьеру.

30 декабря прошлого года Туктамышева рассказала, чем собирается заниматься после ухода из спорта. «Я хочу выучиться на какую-нибудь другую профессию — менеджмент, психология, реклама, ораторское искусство», — заявила фигуристка. Она напомнила, что у нее уже есть диплом тренера, однако ей хотелось бы развиваться дальше и проявить себя вне спорта.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой.