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18:40, 2 января 2023Спорт

Депутатов Европарламента лишат иммунитета по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Двух депутатов Европарламента лишат иммунитета по делу коррупции вокруг ЧМ-2022

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Председатель Европарламента Роберта Метсола запустила процедуру лишения иммунитета двух депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-релизе не уточняются имена депутатов, которых могут лишить иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии. По предположению журналистов, речь идет о лицах, замешанных в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира в Катаре 2022 года.

В материале сказано, что бельгийская прокуратура подозревает фигурантов «в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента».

9 декабря 2022-го замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Также прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека.

Андрей Ставицкий
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