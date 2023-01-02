Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:54, 3 января 2023Мир

Двум депутатам дали срок за драку в парламенте

Суд в Сенегале приговорил двух депутатов к 6 месяцам тюрьмы за драку в парламенте

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Суд в Сенегале приговорил двух депутатов Национальной ассамблеи (парламента) к шести месяцам тюрьмы за драку во время дебатов по бюджету. Об этом сообщило Агентство печати страны.

Депутаты от оппозиции Массата Самб и Мамаду Ньянг напали на члена правящей партии Эми Гниби Ндиайе и нанесли ей несколько ударов. Женщина получила пощечину от Самба и пинок от Нианга после того, как она высказалась против их религиозного лидера.

Драка, которая произошла в парламенте Сенегала 1 декабря, получила широкую огласку благодаря прямой трансляции заседания, которая велась по телевидению. Этот эпизод разошелся в социальных сетях.

Оба депутата были арестованы. Следствие добивалось для каждого из них наказания в виде двух лет лишения свободы. Каждый из них также должен выплатить штраф в размере 150 евро.

Ранее драку во время обсуждения бюджета устроили турецкие депутаты. Между политиками возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В результате драки члена партии Iyi Хусейна Орса пришлось госпитализировать с травмой головы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
Бывший украинский чиновник рассказал о незаконной отмене выборов Зеленским
В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
Двум депутатам дали срок за драку в парламенте
В российские войска начали поступать малогабаритные «Бинокли» для нужд СВО
МИД России оценил возможность диалога по мирному доровору с Японией
Немцев охватил страх за свое благосостояние
В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Диетолог развеяла мифы об обезжиренных продуктах
МИД России предупредил об ответе на военные угрозы со стороны Токио
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.