Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета
Sabah: в Турции депутаты подрались во время обсуждения бюджета
Турецкие парламентарии, заседавшие в Великом национальном собрании, устроили драку во время обсуждения бюджета. Об этом пишет турецкая газета Sabah.
«На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт», — сообщает газета.
Отмечается, что вице-спикер парламента Хайдар Акар был вынужден прервать заседание на десять минут. Sabah уточняет, что в результате драки члена партии Iyi Хусейна Орса пришлось госпитализировать с травмой головы.
8 декабря 2021 года в парламенте Турции также вспыхнула драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).