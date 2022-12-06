Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета

Sabah: в Турции депутаты подрались во время обсуждения бюджета

Турецкие парламентарии, заседавшие в Великом национальном собрании, устроили драку во время обсуждения бюджета. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

«На второй день переговоров по бюджету в генеральной ассамблее парламента возникла напряженность. Словесная перепалка между депутатами переросла в конфликт», — сообщает газета.

Отмечается, что вице-спикер парламента Хайдар Акар был вынужден прервать заседание на десять минут. Sabah уточняет, что в результате драки члена партии Iyi Хусейна Орса пришлось госпитализировать с травмой головы.

8 декабря 2021 года в парламенте Турции также вспыхнула драка между депутатами от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).