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12:01, 2 января 2023Россия

В Госдуме предложили отменить оплату проезда для школьников зимой

Депутат Госдумы Власов предложил отменить оплату проезда в транспорте для школьников зимой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтранса Виталию Савельеву письмо с предложением отменить для учащихся школ оплату проезда в общественном транспорте в зимний период. Об этом сообщает RT.

Власов напомнил в письме, что в 2021 году в России стал действовать закон, запрещающий высаживать детей из транспорта при отсутствии билета и невозможности оплатить проезд. Тем не менее, как указал он, СМИ освещают случаи, когда сотрудники общественного транспорта при аналогичных обстоятельствах по-прежнему требуют от несовершеннолетних покинуть салон, в том числе и в холодную погоду.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», — заявил Власов. Он подчеркнул, что зимой невозможность использования общественного транспорта может создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Саратовской области высадил местного школьника на мороз из-за неработающей транспортной карты. Перед этим в Новосибирской области 12-летнего ребенка высадили из транспорта на 30-градусный мороз в незнакомом ему месте. В обоих случаях были инициированы проверки.

Закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта вступил в силу в России 7 марта 2021 года. Он касается лиц, не достигших 16-летия.

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Маргарита Щигарева
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