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15:29, 2 декабря 2022Россия

В российском городе ребенка высадили из автобуса на 30-градусный мороз

В Новосибирской области 12-летнего ребенка высадили из автобуса на 30-градусный мороз

Фото: Shutterstock

В Новосибирской области водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка на 30-градусный мороз из общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Там уточняется, что школьника высадили в незнакомом ему месте, в связи с чем ему пришлось идти до дома пешком. Это случилось 30 ноября.

Следственный комитет начал проверку, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Пензенской области водитель высадил детей из маршрутки на мороз. Он опасался штрафа за переполненный микроавтобус, среди «лишних» пассажиров оказались несколько детей.

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Анастасия Шейкина
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