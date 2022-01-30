Водитель высадил детей из маршрутки на мороз в российском городе

Прокуратура города Кузнецка Пензенской области проверяет сообщение о водителе, который высадил детей из маршрутки в мороз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что информация об инциденте появилась в социальных сетях 27 января. Как уточняет ПензаИнформ, мужчина высадил несколько пассажиров, опасаясь штрафа за переполненный микроавтобус. Среди «лишних» пассажиров также оказались дети.

Во время проверки прокуратура даст оценку действиям водителя и должностных лиц, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом. Также по ее результатам будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Ранее в Магадане 13-летнего российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз в минус 20 градусов. У подростка не было денег на транспортной карте, из-за чего водитель отказался его везти.

7 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Закон касается детей, не достигших 16-летия.