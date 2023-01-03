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16:59, 3 января 2023Спорт

Бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за участие в смертельном ДТП

Бывшего чемпиона мира по боксу Юриоркиса Гамбоа арестовали за участие в смертельном ДТП

Фото: Steve Marcus / Reuters

Бывшего чемпиона мира по боксу Юриоркиса Гамбоа арестовали на Кубе. Об этом сообщает Cubanoticias 360.

41-летнего спортсмена задержали за участие в смертельном ДТП в ночь на 31 декабря. Он наехал на пешехода на неосвещенном участке трассы на востоке страны. Отмечается, что в момент инцидента боксер не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Гамбоа — олимпийский чемпион 2004 года. Также он был чемпионом мира в трех весовых категориях. Всего кубинец провел 35 поединков, в которых одержал 30 побед (18 из них нокаутом) и потерпел пять поражений. В последний раз он дрался весной 2022 года и проиграл нокаутом мексиканцу Исааку Крусу.

22 декабря сообщалось, что боксер из Демократической республики Конго Эльби Билиндо Эсеко погиб в результате несчастного случая во время тренировки. 27-летний африканский спортсмен проводил пробежку, когда его насмерть задавила машина.

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Дарья Коршунова
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