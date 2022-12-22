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10:14, 22 декабря 2022Спорт

Африканского боксера-чемпиона насмерть сбила машина во время тренировки

Боксера из Конго Эльби Билиндо Эсеко насмерть сбила машина во время тренировки

Фото: Shutterstock

Боксер из Демократической республики Конго Эльби Билиндо Эсеко погиб в результате несчастного случая во время тренировки. Об этом сообщает Express.

Уточняется, что ЧП произошло 19 декабря. 27-летний африканский спортсмен проводил пробежку, когда его насмерть задавила машина. Отмечается, что водитель, сбивший спортсмена, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во Всемирной боксерской организации (UBO), в которой выступал Эсеко, выразили соболезнования семье и друзьям спортсмена. «Выиграв титул чемпиона Центральной Африки UBO в декабре 2017 года, он выиграл титул чемпиона Всеафриканского турнира в ноябре 2019 года и провел одну успешную защиту в октябре следующего года», — говорится о его достижениях в заявлении UBO в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эсеко начал выступления в 2013 году. Всего за карьеру он принял участие в 14 боях, в которых одержал 11 побед (три из них нокаутом) и потерпел три поражения.

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Дарья Коршунова
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