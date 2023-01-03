Недостаточное потребление воды связали с повышенным риском смерти

EBioMedicine: недостаточное потребление воды повышает риск смерти почти на 20 процентов

Взрослые люди, которые потребляют недостаточное количество воды, могут быстрее постареть и столкнуться с наибольшим риском смерти. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование в журнале EBioMedicine.

Ученые связали, что снижение объема потребления воды сокращает продолжительность жизни. Они проанализировали анализы 11 тысяч участников исследования и заключили, что люди, концентрация натрия у которых была выше 142 миллимоль на литр, имели на 50 процентов больше шансов скорее постареть.

Оказалось, что риск смерти у таких участников увеличивается на 20 процентов. Это связано с тем, что у них большая вероятность столкнуться со смертельными заболеваниями, включая сердечную недостаточность, инсульт, диабет, деменцию и хронические заболевания легких.

Ранее исследовательская команда из Университета Осаки обнаружила, что прием кофе людьми, страдающими от тяжелых форм гипертонии, может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое.