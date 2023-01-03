Стало известно о предложении для Дзюбы из Турции

«Матч ТВ»: турецкий клуб «Сивасспор» предложил Артему Дзюбе контракт на 1,5 года

Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Как сообщает источник, турецкий клуб «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с форвардом. 34-летнему россиянину предлагают контракт на 1,5 года. Отмечается, что на данный момент Дзюба не дал согласия.

«Сивасспор» — обладатель Кубка Турции сезона-2021/2022. В чемпионате страны текущего сезона команда после 16 туров занимает 17‑е место и имеет в активе 14 очков.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

