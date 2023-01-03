Минобороны России отчиталось об уничтожении двух установок HIMARS у Краматорска

Минобороны заявило об уничтожении ВС РФ HIMARS из которых ВСУ обстреливали города ДНР

В ходе контрбатарейной борьбы в районе находящегося под контролем Киева города Краматорска обнаружены и уничтожены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 3 января, отчитался официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в военном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили в ДНР до 90 украинских военных. Помимо этого, на донецком направлении были ликвидированы семь автомобилей, пять боевых бронированных машин и два танка ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.