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14:57, 3 января 2023Россия

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух установок HIMARS у Краматорска

Минобороны заявило об уничтожении ВС РФ HIMARS из которых ВСУ обстреливали города ДНР

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ходе контрбатарейной борьбы в районе находящегося под контролем Киева города Краматорска обнаружены и уничтожены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 3 января, отчитался официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в военном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили в ДНР до 90 украинских военных. Помимо этого, на донецком направлении были ликвидированы семь автомобилей, пять боевых бронированных машин и два танка ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при атаке украинской армии здания ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

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Игорь Дмитров
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