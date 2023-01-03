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19:07, 3 января 2023Мир

Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку

Мария Захарова: попытка оправдать использование лозунга «Слава Украине» шуткой не пройдет

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о тех, кто использует лозунг «Слава Украине» ради забавы. В своем Telegram-канале она заявила, что попытка оправдать использование этой фразы шуткой не пройдет.

«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это (использование лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" — прим. «Ленты.ру») "как бы в шутку", не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что в августе 1939 года в фашистской Италии прошел съезд «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), одним из решений которого стало принятие приветствия «Слава Украине» и ответного клича «Слава Вождю». После этого, по словам Захаровой, организация раскололась на две фракции, одну из которых возглавил Степан Бандера. В 1941 году его сторонники провели конгресс в Кракове, где утвердили лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве символического приветствия друг друга, добавила представитель российского МИД.

Ранее в сети распространилось видео, на котором певец Валерий Меладзе во время выступления на корпоративе продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. После этого член Совета Федерации Елена Афанасьева призвала лишить артиста российского гражданства.

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Олег Давыдов
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