Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку

Мария Захарова: попытка оправдать использование лозунга «Слава Украине» шуткой не пройдет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о тех, кто использует лозунг «Слава Украине» ради забавы. В своем Telegram-канале она заявила, что попытка оправдать использование этой фразы шуткой не пройдет.

«Оправдания сегодняшних лозунгующих, что это (использование лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава" — прим. «Ленты.ру») "как бы в шутку", не пройдут. Каждый раз, когда кто-то использует эти коды-пароли, они салютуют именно нацизму и фашизму», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что в августе 1939 года в фашистской Италии прошел съезд «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), одним из решений которого стало принятие приветствия «Слава Украине» и ответного клича «Слава Вождю». После этого, по словам Захаровой, организация раскололась на две фракции, одну из которых возглавил Степан Бандера. В 1941 году его сторонники провели конгресс в Кракове, где утвердили лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве символического приветствия друг друга, добавила представитель российского МИД.

Ранее в сети распространилось видео, на котором певец Валерий Меладзе во время выступления на корпоративе продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. После этого член Совета Федерации Елена Афанасьева призвала лишить артиста российского гражданства.