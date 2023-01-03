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11:25, 3 января 2023Россия

В Госдуме прокомментировали предложение сократить новогодние праздники

Депутат Госдумы Нилов выступил за обсуждение предложения сократить новогодние праздники

Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов выступил за обсуждение предложения депутата Максима Иванова сократить в России новогодние праздники. Его комментарий приводит РИА Новости.

Нилов отметил, что в России есть как сторонники длинных новогодних выходных, так и их противники. «Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить», — высказался глава комитета Госдумы по соцполитике.

По его мнению, необходимо провести социологическое исследование на эту тему и обсудить вопрос сокращения новогодних праздников на площадке трехсторонней комиссии. Как уточнил Нилов, сам он выступает за сохранение длинных выходных.

Предложение сократить новогодние праздники прозвучало ранее 3 января. Автор инициативы Иванов считает, что выходные нужно распределять равномерно. При этом депутат заявил, что не стоит сокращать майские праздники, поскольку россияне в этот период занимаются посевом.

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Олег Давыдов
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